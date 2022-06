Nach der internen Videokonferenz, bei der Twitter-Mitarbeiter:innen Elon Musk Fragen stellen könnten, tauchen im Netz Kommentare der Teilnehmer:innen auf. Darauf wiederum reagiert Musk - mit nur einem Wort. Mitte Juni 2022 sprach SpaceX-Gründer Elon Musk in einer Videokonferenz mit den Twitter-Angestellten. Musk will Twitter noch immer kaufen - auch wenn er zwischendurch fast abgesprungen wäre - und wollte in der geschlossenen Veranstaltung seinen potenziellen neuen Angestellten Rede und Antwort stehen. Für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...