Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Juni ist in Deutschland das zweite Entlastungspaket in Kraft getreten, das u.a. niedrigere Energiesteuern auf Kraftstoffe und das 9-Euro-Monatsticket enthielt, so die Analysten der Helaba.Schon jetzt deute sich an, dass die preissenkende Wirkung an der Tankstelle schwächer als erhofft ausfallen werde. Woran liege das? Erstens sei der Preis für Brent-Öl mit aktuell 128 US-Dollar höher als noch im Mai. Die Analysten der Helaba haben ihre Prognose für die Ölpreise bis Ende des Jahres erhöht. Zweitens hätten sich zusätzlich die Benzin- und Dieselpreise von den Rohölnotierungen ein Stück weit entfernt. Das liege auch daran, dass viele Raffinerien am Kapazitätslimit produzieren würden, u.a. weil die Investitionen der Unternehmen in den letzten Jahren eher gering gewesen seien. Der geplante Umstieg auf die Elektromobilität dürfte hier ein Grund gewesen sein. Zusätzlich falle seit geraumer Zeit Russland als Diesellieferant weg. Zum Teil würden die Ölkonzerne die Steuersenkung tatsächlich auch für sich beanspruchen. Eine vollständige Überwälzung sei - ähnlich wie bei der Mehrwertsteuersenkung im zweiten Halbjahr 2020 - auch nicht zu erwarten gewesen. Der Gaspreis habe sich im Zuge der jüngsten russischen Lieferreduktionen ebenfalls nochmals erhöht. ...

