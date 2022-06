Die steile Talfahrt von Lucid will einfach kein Ende finden. Stattdessen scheinen die Bären das Tempo sogar noch anzuheben, nachdem es zuletzt Meldungen um einen weiteren Rückruf von über 1.000 Exemplaren des Lucid Air gegeben hat. Das dürfte den jungen Autobauer teuer zu stehen kommen.Gebrauchen kann Lucid Motors (US5494981039) so etwas momentan überhaupt nicht. Schließlich will die Produktion nicht so recht ansteigen und die Kosten drohen dem Unternehmen derzeit um die Ohren zu fliegen. Für Aufmerksamkeit sorgte vor gar nicht langer Zeit auch ...

