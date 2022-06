Tesla holt sein Supercharger-Pilotprojekt jetzt auch offiziell nach Deutschland - nachdem in diesem Monat schon eine Tesla-Ladesäule überraschend für andere Fabrikate nutzbar war. Der E-Autobauer Tesla will sein Ladeangebot für Fahrzeuge anderer Hersteller ausbauen. Das gab das Unternehmen am 17. Juni 2022 in einer Mitteilung bekannt. An ausgewählten Standorten in Europa sollen auch Nicht-Tesla-Besitzer:innen ihren E-Wagen laden können. Tesla hatte im November 2021 das Pilotprojekt "Tesla ...

