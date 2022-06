Sehr geehrte Leser/Innen, Indizes Am Freitag, den 10.6.2022 wurde auf bevorstehende starke Kursabschläge bei den Indizes hingewiesen.Die Indizes DAX40 Index, MDAX Index, FTSE 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, All Ordinaries Index, Nasdaq 100 Index, Nasdaq Composite Index, Dow Jones Transportation Index und der Nikkei 225 Index folgten dieser Prognose und notierten in dieser Handelswoche signifikant tiefer.Mit den Handelssignalen des X-Sequentials Börsenbriefs konnten die Abonnenten/innen nachfolgende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...