Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hielt am Mittwoch eine außerordentliche Sitzung ab, nachdem die europäischen Märkte für festverzinsliche Wertpapiere drei Mal in Folge sehr volatil waren, so die Experten von La Française AM.Der Spread zwischen der 10-jährigen italienischen und der deutschen Bundesanleihe sei von 200 Basispunkten (Bp) auf 242 Bp gestiegen. Ähnliche Bewegungen habe es über die gesamte Breite des Marktes gegeben (2-jähriger BTP-Spread, griechischer Spread usw.). Die Experten hätten bei solchen Spread-Niveaus keine Reaktion der EZB erwartet, da sie insgesamt keinen signifikanten Druck darstellen würden, wie Frau Schnabel gestern betont habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...