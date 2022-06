Zhuhai, China (ots/PRNewswire) -Chinas erste moderne Hochschule für freie Künste, das United International College (UIC) der Beijing Normal University-Hong Kong Baptist University, hat zusammen mit acht anderen Universitäten für freie Künste die Pacific Alliance of Liberal Arts Colleges (PALAC) gegründet.PALAC befasst sich mit globalen Bildungsfragen und dem Klimawandel und vernetzt gleichgesinnte Einrichtungen, die sich für den Austausch und die Förderung der freien Künste zum Nutzen der Studierenden und der Region einsetzen.Zu den Gründungseinrichtungen gehören auch die Soka University of America, das Pomona College, die University of Puget Sound (USA), die Quest University (Kanada) und die Fulbright University (Vietnam).PALAC fördert gemeinsame Programminitiativen und die multilaterale Zusammenarbeit im Bereich der innovativen Pädagogik durch eine Reihe von Arbeitsgruppen.Die Gruppen konzentrieren sich auf die Entwicklung der freien Künste und weltweite Themen und führen gemeinsame Forschungsarbeiten zum Klimawandel durch.Sie erörtern auch den Austausch von Lehrkräften und Verwaltungskräften und die gemeinsame Nutzung von geistigem Eigentum sowie von digitalen Ressourcen.Diese neue Allianz veranstaltete ihre erste jährliche Global Liberal Arts Conference vom 3. bis 4. Juni 2022.Als eines der Gründungsmitglieder verfügt die UIC über einen vielfältigen Lehrkörper aus mehr als 30 Ländern und Regionen mit Englisch als Unterrichtssprache.Die UIC liegt in der Stadt Zhuhai im Großraum Guangdong-Hongkong-Macao und bietet eine auf den ganzen Menschen ausgerichtete Perspektive der internationalen freien Künste, die sich auf die traditionellen chinesischen und westlichen kulturellen Ressourcen stützt.Von den UIC-Absolventen des Jahrgangs 2021, die ihren Studienplatz bestätigt haben, entschieden sich 82% für ein weiterführendes Studium in Übersee, und von diesen Postgraduierten wurden 81 % an den 100 besten Universitäten der Welt von QS zugelassen.Bae Geuna, eine Marketingstudentin aus Korea, belegte drei Semester lang Chinesischkurse und verbrachte die letzten beiden chinesischen Neujahrsfeiertage mit einheimischen Freunden.Sie sagte, die UIC habe ihr geholfen, China mit einer globalen Perspektive zu verstehen. Einige ihrer Kommilitonen besuchten kulturelle Kurse wie chinesisches Bogenschießen und Guqin.Das multikulturelle Umfeld kam auch Xia Qing zugute, einer UIC-Absolventin, die mit einem Vollstipendium einen Doktortitel an der University of Oxford erwirbt.Frau Xia würdigte die enge Betreuung von Lehrern und Studenten auf dem intellektuell anregenden Campus der UIC, ein typischer Vorteil der freien Künste, der ihre künftige Laufbahn bestimmt.Der Beitritt zu PALAC steht im Einklang mit dem Engagement der UIC, die Internationalisierung der chinesischen Hochschulbildung voranzutreiben, die seit ihrer Gründung im Jahr 2005 zu ihren Grundwerten gehört.Darüber hinaus hat die UIC umfangreiche Partnerschaften mit Eliteuniversitäten wie der University of Edinburgh, der University of California, Berkeley Extension, der University of Seoul und der University of Technology Sydney aufgebaut, die Europa, Nordamerika, Asien und Ozeanien abdecken.Pressekontakt:DeenHe,+86-15992685299,deenhe@uic.edu.cnOriginal-Content von: UIC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163791/5251109