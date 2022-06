Die Kursentwicklung von Chevron treibt den Aktionären heute Tränen in die Augen. So verzeichnet die Aktie ein Minus von rund fünf Prozent. Damit haben die Papiere jetzt nur noch einen Wert von 147,87 USD. Droht damit nun der endgültige Absturz?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Chevron der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Chevron-Analyse einfach hier klicken.

Durch diesen Abverkauf wird das Eis langsam aber sicher richtig dünn. Denn neue Verkaufssignale sind nun jederzeit greifbar. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund ein Prozent zum 4-Wochen-Tief. Auf 146,32 USD stellt sich dieser markante Umkehrpunkt. Für Spannung ist in den kommenden Tagen also gesorgt.

Antizyklisch handelnde Anleger denken möglicherweise über einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...