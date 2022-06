Am großen Verfallstag an den Terminbörsen hat sich der DAX von den jüngsten Verkaufswellen etwas erholt. Der deutsche Leitindex stieg am Freitag um 0,7 Prozent auf 13.126 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Minus von 4,6 Prozent, seit dem Zwischenhoch am Pfingstmontag summieren sich die Verluste für den deutschen Leitindex sogar auf fast 11 Prozent. Viel mehr als einen Stabilisierungsversuch im Abwärtstrend sehen Experten daher vorerst nicht. Der MDAX der mittelgroßen Werte zog am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...