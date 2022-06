NEW YORK (IT-Times) - Das Beratungsunternehmen McKinsey hat in eine Studie ihre aktuellen Schätzungen für die Entwicklung des Metaverse in den nächsten Jahren veröffentlicht. Die bekannte international operierende Unternehmensberatung McKinsey & Co. rechnet in einer Studie mit jährlich weltweiten Ausgaben...

Den vollständigen Artikel lesen ...