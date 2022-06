Seit 2014 führt Interpol jährlich die Operation "First Light" durch. Dabei werden auf der ganzen Welt Callcenter durchsucht, die mit kriminellen Machenschaften in Verbindung stehen. Die diesjährige Aktion war aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden ein voller Erfolg. Bei der jüngsten Aktion der von Interpol koordinierten Operation "First Light" konnten Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt rund 2.000 Festnahmen registrieren. In insgesamt 76 verschiedenen Ländern wurden 1.770 Callcenter durchsucht, die dem Betrüger-Milieu zugeordnet werden konnten. Sie alle sollen als Zentralen für Telefon- und E-Mail-Betrug sowie Finanzkriminalität gedient ...

Den vollständigen Artikel lesen ...