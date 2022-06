Wokingham, England (ots/PRNewswire) -- Fibocom erweitert das Spezialportfolio von Acal BFi an drahtlosen Lösungen für hochintegrierte Anwendungen- Fibocom bietet klassenführende, industrietaugliche Funkmodule sowie einen One-Stop-Shop-Service mit dem Ziel, ein perfektes Funkerlebnis für alle- Erhältlich mit der vollständigen technischen und Integrationsunterstützung von Acal BFi- Acal BFi und Fibocom werden auf der Embedded World 2022 vom 21. bis 23. Juni in Nürnberg, Deutschland, ausstellen. Besuchen Sie den Stand von Acal BFi in Halle 5, Stand 5-165 und den Stand von Fibocom, Stand 5-155Acal BFi (http://www.acalbfi.com/) freut sich, die Aufnahme der 5G-, Smart- und IoT-Modul-Lösungen von Fibocom in sein Kommunikationsportfolio bekannt zu geben. Acal BFi ist ein europaweit tätiger Anbieter von kundenspezifischen Technologien und Designpartner für führende OEMs und Technologieunternehmen mit einem spezialisierten Portfolio von Kommunikationslösungen.Die End-to-End-Dienste von Acal BFi in Kombination mit den hochmodernen Funkmodulen von Fibocom bieten zuverlässige, sichere und intelligente Konnektivitätslösungen für jedes IoT-Anwendungsszenario und beschleunigen den digitalen Wandel für alle. Durch die strategische Zusammenarbeit werden IoT-Lösungen für ein breiteres Spektrum von OEMs, Systemintegratoren und Endanwendern zugänglich gemacht.Mit Hauptsitz in China, ist Fibocom (https://www.fibocom.com/en/index.html) (Aktiencode:300638) ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Kommunikationsmodulen und Lösungen im IoT-Bereich. Mit mehr als 22 Jahren Erfahrung und Engagement in der M2M- und IoT-Kommunikationstechnologie ist Fibocom in der Lage, einen One-Stop-Shop-Service und leistungsstarke Modullösungen anzubieten, einschließlich 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, Android Smart, Automotive, WCDMA/HSPA(+), GSM/GPRS, Wi-Fi, etc.Acal BFi ist bereits ein vertrauenswürdiger Lösungsanbieter für Anwendungen in Schlüsselmärkten wie erneuerbare Energien, Transport, Medizin und industrielle Konnektivität. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und den Ausbau der Partnerschaft mit Fibocom, um ein innovatives Portfolio an spezialisierten Wireless-Technologien, fortschrittlichen IoT-Lösungen und kundenspezifischen Fähigkeiten zu erweitern.Acal BFi verfügt über ein eigenes IoT- und Wireless-Technologiezentrum und beschäftigt ein Team von Hardware-Design- und Software-Anwendungsingenieuren, die Partner während des gesamten Design-, Integrations- und Entwicklungsprozesses unterstützen und mit ihnen zusammenarbeiten.Lee Austin, Direktor für Geschäftsentwicklung bei Acal BFi, kommentierte:"Acal BFi ist weiterhin führend, indem es bahnbrechende Produkte auf den Markt bringt, die es verschiedenen Marktsegmenten ermöglichen, ihre Technologien weiterzuentwickeln. Die von Fibocom angebotenen Produkte spiegeln den Markt und die Anwendungsanforderungen von heute und morgen wider.Fibocom gilt als eines der führenden Unternehmen der Branche und entwickelt weiterhin nahtlose End-to-End-Lösungen zur Unterstützung einer sich schnell verändernden Branche. Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden nun die neuesten Innovationen von Fibocom anbieten können."Lars Thyroff, Geschäftsführer der Fibocom Wireless EU GmbH, sagte:"Fibocom freut sich über die Zusammenarbeit mit unserem neuen EMEA-Vertriebspartner Acal BFi und seinem hochkompetenten technischen und kommerziellen Team. Wir sind zuversichtlich, dass Fibocom und Acal BFi mit ihrem vielfältigen Portfolio an führenden LPWA-, 4G- und 5G-Technologieprodukten den Endkunden helfen können, ihre Produkte zu entwickeln und ihre Angebote schnell, effizient und kosteneffizient auf den Markt zu bringen."Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1756809/LOGO_Logo.jpgPressekontakt:Ellie Cai,+86-18811737626,ellie.cai@fibocom.comOriginal-Content von: Fibocom Wireless Inc.; Acal BFi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163793/5251121