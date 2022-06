Das Berliner Startup Gorillas setzt weiterhin auf Gewinne statt Wachstum. Nun trifft es den spanischen Markt: Hier stehen wohl 300 Beschäftigte vor der Kündigung. Im Mai 2022 wurde bekannt, dass insgesamt 300 von 600 Beschäftigten im Verwaltungsapparat des Lieferdienst-Startups Gorillas entlassen werden. Betroffen waren dabei alle Standorte des Unternehmens. Nun setzte das Berliner Unternehmen wohl einmal mehr den Rotstift an und plant, alle Aktivitäten am Standort Spanien zu stoppen. Das berichteten mehrere spanische Medien. So sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...