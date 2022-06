Der deutsche Aktienmarkt hat sich zum Wochenausklang stabilisiert und konnte den Börsenhandel etwas höher beenden. Die Nervosität war unter den Investoren aber weiterhin hoch, hinzu kam der Einfluss des "großen Verfallstages" an den Terminbörsen. Bei den Einzelwerten konnte die TUI-Aktie ihre Talfahrt vorerst stoppen und liegt nun kurz über einer wichtigen mittelfristigen Unterstützungszone. Auch Varta legte spürbar zu und überwand einen mittelfristigen dynamischen Widerstand, was Hoffnung auf mehr in den kommenden Handelstagen ...

