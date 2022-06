The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.06.2022.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.06.2022

ISIN Name

AU000000HRR6 HERON RES LTD

CA8271241082 SILO WELLNESS INC.

CA87039X1096 SWEET EARTH HOLD. CORP.

GB00B7Z0Q502 TUNGSTEN CORPORAT.LS-,10

IE00BGHQ1986 HIBERNIA REIT PLC EO-,10

NO0010379779 ENDUR ASA NK 0,01

NO0010890312 AKER OFFSHORE WIND AS NK1

NO0010936081 AKER CLEAN HYDRO.AS NOK 1

US12620R1059 CNP ASSUR.UNS.ADR 1/2/EO1

US172967JM45 CITIGROUP DEP.SHS P

US69833Q1004 PANBELA THERAP. DL-,001

XS0139446362 TELEREAL SEC. 01/33 A4

