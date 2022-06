Bei Roblox-Aktionären herrscht heute Hochstimmung. Das Kurstableau weist nämlich ein Plus von rund neun Prozent aus. Ein Platz unter den Tagesbesten ist damit schon jetzt gesichert. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Am Himmel der Charttechniker überwiegen trotz der Kursgewinne die Regenwolken. Weil hier nun jederzeit neue technische Verkaufssignale greifbar sind. Diese Grenze ist bei 23,88 USD zu finden. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf Roblox.

Anleger, die eher düstere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...