Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat am Freitag grünes Licht für den Einsatz von des Moderna-Coronavirus-Impfstoffs bei Kindern im Alter zwischen sechs Monaten und fünf Jahren geben. Nachdem zuvor nur der Impfstoff des Konkurrenten Pfizer und seines deutschen Partners BioNTech zugelassen war, wurde dadurch defacto eine Wahlmöglichkeit für die Eltern geschaffen. An der Börse zieht die Moderna-Aktie derweil am Freitag deutlich an.Nachdem ein Beratergremium der FDA den Einsatz des Moderna-Impfstoffes ...

