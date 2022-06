New York (ots/PRNewswire) -Inklusive interaktiver, animierter 3D-Eingangsinstallation, exklusivem Portraitstudio und 3D-Marktplatz-ShowcaseShutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine der führenden globalen Kreativplattformen für transformative Marken und Medienunternehmen, gab heute bekannt, dass sie beim diesjährigen Cannes Lions Festival ein multidimensionales immersives Erlebnis bieten wird. Als weltgrößter 3D-Marktplatz kuratiert Shutterstock, powered by TurboSquid, ein farbenfrohes und futuristisches Erlebnis mit AR-, VR- und 3D-Elementen, das seine beeindruckende Sammlung und seine Fähigkeiten hervorhebt. Das Erlebnis findet während des gesamten Festivals von Montag, 20. Juni, bis Freitag, 24. Juni, am Croisette Corner Square Reynaldo Hahn, Boulevard de La Croisette, statt.In dem Raum werden die Gäste durch eine 3D-animierte Eingangsinstallation eine völlig neue Erfahrung der Dimension machen. Dort haben sie die exklusive Gelegenheit, sich in einem Porträtstudio des renommierten Fotografen David Fisher fotografieren zu lassen. Darüber hinaus können die Gäste mit einer dynamischen AR-Ausstellung interagieren und Bilder mit ihren Smartphones zum Leben erwecken, um individuelle 3D-Effekte freizuschalten, sowie den 3D-Marktplatz von Shutterstock in einem rotierenden Schaukasten vor Ort ausprobieren."Shutterstock entwickelt sich im Zeitalter des Metaverse weiter und bleibt an der Spitze der kreativen Innovation. Wir sind begeistert, dass wir mit einer so starken Präsenz und unseren unübertroffenen 3D-Fähigkeiten bei den Cannes Lions vertreten sind, einem Festival, das den Wert der Kreativität betont", sagte Jamie Elden, Chief Revenue Officer bei Shutterstock. "Shutterstocks Wandel zur Premium-Destination für 3D-Modelle und zur führenden Plattform für Kreative wird durch unsere 3D-Galerie zum Leben erweckt, die es den Besuchern ermöglicht, in die Dimensionen unserer Shutterstock-Welt einzutauchen."Shutterstock wird auch die folgenden Panels in diesem Raum veranstalten:- Dimensionen überwinden: Virtuelle Produktion und die 3D-Zukunft- Grenzen überwinden: Sicherstellung von Vielfalt und Gleichberechtigung im Metaverse- Ambiguität überwinden: Entmystifizierung von NFTs und dem Metaverse- Botschaft: Früher war jedes Unternehmen ein Technologieunternehmen. Jetzt werden Unternehmen aus allen Branchen - von der Automobilindustrie bis zur Unterhaltungsindustrie - zu einem 3D-Unternehmen. Wie nutzen Werbetreibende und Kreative heute 3D-Technologien? Und wie können sie ihr Handwerk und ihre Kunden auf das Metaverse und die 3D-Zukunft vorbereiten?- Diskussionsteilnehmer: Aiden Darné (VP, Head of Global Production, Shutterstock Studios), Dade Orgeron (VP of 3D Innovation, Shutterstock/TurboSquid) + TBA Speakers- Botschaft: Soziale Medien haben das Leben von Menschen rund um den Globus verändert, und das Metaverse geht noch einen Schritt weiter. Kommen Sie zu uns und erfahren Sie, wie man diese Realitäten repräsentativer für die Welt um uns herum gestalten kann und wie der Wandel bei der Schaffung des Metaversums beginnen muss.- Diskussionsteilnehmer: Meghan Schoen (Chief Product Officer, Shutterstock), Jason McClelland (Chief Marketing Officer, Shutterstock) + TBA Redner- Botschaft: Die Liste des Branchenjargons wird täglich länger. Lernen Sie, sich in der Terminologie und der Technologie zurechtzufinden, und richten Sie Ihre Marke für den Erfolg im Metaverse ein.- Diskussionsteilnehmer: Dade Orgeron (VP of 3D Innovation, Shutterstock/TurboSquid), Paul Teall (VP, 3D Strategy and Operations, Shutterstock/TurboSquid) + TBA Speakers"Angesichts der jüngsten strategischen Fusionen und Übernahmen von Shutterstock ist dies der perfekte Zeitpunkt, um unsere Geschichte bei den Cannes Lions 2022 zu erzählen", fügte Jason McClelland, Chief Marketing and Customer Care Officer bei Shutterstock, hinzu. "Shutterstock bleibt der Zukunft des Marketings und der Kreativwirtschaft verpflichtet und wir freuen uns darauf, diese Themen und den Platz von Shutterstock in diesen spannenden Zeiten zu diskutieren."Darüber hinaus startet das Unternehmen über sein Create Fund Artist Investment Program das Shutterstock Diversity in 3D Program, das drei 3D-Künstlern mit unterschiedlichem Hintergrund Produktionsstipendien im Gesamtwert von 30.000 US-Dollar zur Verfügung stellt, um die Content-Sammlung von Shutterstock zu diversifizieren sowie professionelle und finanzielle Unterstützung zu bieten. 