DJ S&P bestätigt Lettland-Rating A+/A-1 - Ausblick stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur S&P Global Ratings hat ihre Wachstumserwartungen für Lettland wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine zwar gesenkt, die Bonitätsnote "A+/A-1" jedoch bekräftigt. Der Ausblick sei stabil, so die Analysten am Freitagabend.

Der Krieg in der Ukraine stelle für die offene lettische Wirtschaft ein Risiko dar, so S&P. Die Maßnahmen, mit denen die Regierung des Landes die Folgen der wegen des Kriegs stark gestiegenen Inflation mildern wolle, dürften die Konsolidierung des lettischen Staatshaushalts in das kommende Jahr verschieben. Deshalb sei die Prognose des realen BIP-Wachstums 2022 auf 2,5 von 4,3 Prozent gesenkt worden. Umfangreiche Transfers der EU und der Umstand, dass die externen und öffentlichen Schulden beherrschbar seien, bildeten jedoch einen wirksamen Puffer.

June 17, 2022 16:49 ET (20:49 GMT)

