17. Juni 2022, Toronto, Kanada: Oragin Foods Inc. ("ORAGIN" oder das "Unternehmen") (TSXV: OG) (OTCQB: OGGFF) (FWB: 9CW) gibt heute bekannt, dass sein Dienstleistungsvertrag mit der Firma Octagon Media Corp. ("Octagon"), die auch als Wall Street Reporter tätig ist, mit Wirkung zum 10. Juni 2022 beendet wurde. "Wir bewerten kontinuierlich die Kanäle, über die wir mit der Öffentlichkeit kommunizieren, nicht nur in Bezug auf unsere operativen Gesellschaften, sondern auch auf unser börsennotiertes Unternehmen. Wir wissen, wie wichtig es ist, nicht nur die bestehenden Aktionäre über die Aktivitäten von ORAGIN auf dem Laufenden zu halten, sondern auch neue Zielgruppen mit der Story unseres Unternehmens vertraut zu machen", erklärt Matt Lurie, President und CEO von ORAGIN.

Das Unternehmen hat die Beauftragung von Octagon zuvor in einer Pressemeldung am 30. September 2021 angekündigt. Während der Vertragslaufzeit zahlte das Unternehmen insgesamt 172.500 USD für die von Octagon erbrachten Dienstleistungen, die sowohl Beratungsleistung für das Unternehmen in Bezug auf Unternehmenskommunikation, Marktpositionierung, Markenbildung und Wachstumsstrategien als auch Marketingdienstleistungen wie Beiträge in den sozialen Medien und Interview mit Managementmitgliedern umfassten. Nachdem das Unternehmen sowohl seine Einzelhandelsabteilung als auch seine Abteilung für Verbrauchsgüter weiter ausbaut, beabsichtigt das Management, weiterhin neue Möglichkeiten zur Vermarktung und zur Steigerung des Bekanntheitsgrades seiner Marken bei neuen und bestehenden Zielgruppen zu prüfen und zu gewährleisten, dass seine Aktionäre und die öffentlichen Märkte ordnungsgemäß über Neuigkeiten zu informieren.

Über Oragin Foods Inc.

Oragin Foods Inc. (TSXV: OG) (OTCQX: OGGFF) (FWB: 9CW) ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit mehreren Standbeinen, das neue und innovative Lebensmittel- und Getränkemarken entwickelt, erwirbt, ausbaut und über einen Geschäftsbereich für abgepackte Verbrauchsgüter vermarktet. Das Unternehmen beinhaltet auch einen Geschäftsbereich für den Einzelhandel, der Organic Garage, einen der führenden kanadischen Einzelhändler für natürliche und biologische Lebensmittel, besitzt und betreibt. Besuchen Sie für weitergehende Informationen bitte die ORAGIN-Website unter www.oragin.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bill Mitoulas

T: (416) 479-9547

E: ir@oragin.com

W: www.oragin.com

