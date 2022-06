DJ Vonovia-CEO bekräftigt: Vorerst Zukaufstopp

FRANKFURT (Dow Jones)--Vonovia-Chef Rolf Buch hat gegenüber der Welt am Sonntag bekräftigt, vorerst auf weitere Akquisitionen zu verzichten. Auch erteilte er Übernahmen in Auslandsmärkten - mit Ausnahme von Schweden und Österreich, wo Vonovia bereits vertreten ist - eine Absage.

"Schweden und Österreich gehören zu unseren Kernmärkten, und wir werden das Geschäft dort weiterhin entwickeln, so wie wir das deutsche Geschäft auch entwickeln. Externes Wachstum in weiteren Ländern ist derzeit aufgrund unserer Akquisitionskriterien nicht möglich", sagte Buch der Welt am Sonntag laut Vorabmeldung.

Der Bochumer DAX-Konzern ist derzeit mit der Integration der jüngsten Akquisition, der Berliner Deutsche Wohnen, beschäftigt.

Notwendig sei Buch zufolge der Akquisitionsstopp, damit Vonovia unabhängig von zusätzlichen Zuflüssen aus dem Kapitalmarkt werde. Die Aktionäre seien in den vergangenen Jahren bereit gewesen, dem Konzern mehr Geld zu geben, als sie herausbekommen haben, sagte Buch. Vonovia habe jedes Jahr rund 1 Milliarde Euro mehr in die Bestände investiert als es verdient habe. "Jetzt können wir nur noch das Geld investieren, das wir vorher auch verdient haben", so Buch.

Zudem wolle das Unternehmen auch Bestände abstoßen. "Wir planen, dieses Jahr mehr 'nicht-strategische' Bestände zu verkaufen", sagte Buch. Dabei handelt es sich laut Vonovia um Bestände außerhalb der Ballungszentren. In welchem Umfang Vonovia sich von Wohneinheiten trennen will, sagte der Vonovia-Chef laut Zeitung nicht.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2022 19:00 ET (23:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.