DJ VDA senkt Prognose für den weltweiten Autoabsatz

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat seine Absatzprognose für alle großen Märkte der Welt für das laufende Jahr gesenkt. "In allen Regionen geht es derzeit nach unten", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller der Zeitung Welt am Sonntag. "Für den Weltmarkt sind wir bisher von einem Wachstum von plus 1 Prozent ausgegangen, das haben wir nun auf Minus 1 reduziert."

In Europa habe man ein Plus von 3 Prozent vorhergesagt und gehe nun nur noch von Neuzulassungen auf Vorjahresniveau aus. Für die USA senkt der VDA die Prognose auf minus 1 Prozent, nach zuvor plus 2. Und für China wurde die Vorhersage für den Autoabsatz auf minus 2 Prozent gesenkt von plus 2 Prozent.

"Die Lage ist nach wie vor insgesamt unsicher und volatil", sagte Müller mit Blick auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, Corona-Lockdowns in China, den Mangel an Halbleitern und Krisen auf den Rohstoffmärkten. "Die globalen Verwerfungen schaukeln sich gegenseitig hoch."

June 17, 2022 19:00 ET (23:00 GMT)

