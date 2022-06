Das netzwerksichere IoT-Modul der hohen Carrier-Klasse wird mehr als 100.000 Delegierten aus der ganzen Welt vorgestellt werden.

Cavli Wireless wird an der Embedded World 2022 in Nürnberg, Deutschland, vom 21. bis 23. Juni 2022 teilnehmen. Die Embedded World ist die weltgrößte Fachmesse für alles, was mit dem Thema Embedded zusammenhängt: elektronische Systeme, verteilte Intelligenz, das Internet der Dinge, E-Mobilität, Energieeffizienz und vieles mehr. Das Unternehmen wird seine IoT-Konnektivitätslösungen in Halle 5, Stand Nr: 5-362 ausstellen.

Die wichtigste Präsentation auf dem Cavli-Stand ist die Neueinführung des C42GM LTE CAT M1/NB1/NB2-kompatiblen smarten Mobilfunk-IoT-Moduls, das auf der ganzen Welt eingesetzt werden kann und eine ideale Lösung für die Logistik, die Automobilindustrie, Fahrzeugverfolgungssysteme und vieles mehr bietet.

C42GM ist ein Dualmodus-LTE-CAT-M1/NB1/NB2-kompatibles smartes Mobilfunk-Modul (aufrüstbar auf Version 14), das auf 3GPP-Version 13 basiert und mit einer integrierten eSIM geliefert wird. Dank der Deep-Sleep-Modus-Fähigkeit hat das C42GM eine Akkulaufzeit von zehn Jahren. Es verfügt außerdem über eine integrierte GNSS- und Sigfox-Funkfunktion, mit der OEMs Anwendungsfälle analysieren können, die einen hybriden LPWAN-Ansatz erfordern. John Mathew, Chief Technology Architect bei Cavli Wireless, zitierte: "Die integrierte eSIM zusammen mit der vorinstallierten internationalen Konnektivität festigt das C42GM als das weltweit leistungsfähigste LPWAN-basierte Mobilfunk-IoT-Modul."

Der C42GM kann aufgrund der Hubble-Stack-Intelligenz über Hubble Lens verwaltet werden, eine fortschrittliche Ferndiagnosefunktion der Cavli Hubble IoT Management Plattform, mit der ein Kunde oder ein Cavli-Supporttechniker das Feldgerät ohne physische Intervention per Fernzugriff diagnostizieren, überwachen und debuggen kann und damit den Weg für die echte Skalierung des IoT bereitet.

Dank Cavlis enger Partnerschaften mit Netzbetreibern in der EU verfügen wir über eine umfangreiche Präsenz in ganz Europa für unser lokales LTE- und LTE-M-Konnektivitätsangebot, das hinsichtlich der Qualität der Dienstleistungen und der Preise in der Branche seinesgleichen sucht.

Kommen Sie am 22. Juni um 16:00 GMT zu Cavli Wireless und nehmen Sie am Ausstellerforum teil, wo Thomas Fesquet, Business Engagement Manager von Cavli Wireless, unseren europäischen Kunden und Technologiepartnern, die die Embedded World besuchen, das C42GM präsentieren wird. Für weitere Informationen sehen Sie sich dieses Video von Cavli Wireless an https://www.youtube.com/watch?v=DfyRiYjpkdM

"Die Embedded World 2022 ist die wichtigste Messe für Technologieunternehmen auf der ganzen Welt, auf der sie ihre wichtigsten Angebote vorstellen", sagte Tarun Thomas George, Chief Operating Officer bei Cavli Wireless. "Wir sind mehr als begeistert, Teil dieser prestigeträchtigen Veranstaltung zu sein, die Bühne mit den Schwergewichten der Branche zu teilen und der Welt zu zeigen, wie Cavli Wireless das Internet der Dinge demokratisch macht."

Über Cavli Wireless

Cavli Wireless entwickelt und produziert Mobilfunk-IoT-Smart-Module in Industriequalität, die die Zuverlässigkeit von Geräten erhöhen und die Entwicklungsprozesse für verschiedene Anwendungen beschleunigen. Cavlis smarten Mobilfunkmodule sind über eine integrierte eSim-Funktionalität mit globaler Mobilfunkkonnektivität ausgestattet, die für den Anwender erschwingliche globale Datentarife, vereinfachtes Gerätemanagement und zentralisierte Abonnementmanagement durch ihre eigene cloud-basierte Plattform Cavli Hubble bedeuten.

Über die Embedded World

Die Embedded World Exhibition Conference in Nürnberg eröffnet der Embedded-Community Jahr für Jahr die Möglichkeit, sich über Innovationen zu informieren, Ideen auszutauschen und wertvolle Kontakte zu pflegen und aufzubauen. Die Aussteller stellen den neuesten Stand der Technik in allen Bereichen der Embedded-Technologien vor, von Komponenten, Modulen und Komplettsystemen über Betriebssysteme und Software bis hin zu Hardware- und Software-Tools und Dienstleistungen rund um Embedded-Systeme.

