DJ Top-Ökonomen befürchten höhere Inflation und Konjunktureinbruch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Drosselung der russischen Gaslieferungen nach Deutschland wird nach Einschätzung führender Ökonomen zu einer Eintrübung der deutschen Konjunktur und zu einer noch höheren Inflation führen. Die Reduktion der Gaslieferungen "wird den Gaspreis weiter in die Höhe treiben und dazu führen, dass viele Unternehmen einschließlich der BASF andere Brennstoffe einsetzen, soweit möglich, außerdem wird die Produktion sinken. Die Konjunktur wird also weiter geschwächt", sagte der Präsident des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, der Rheinischen Post.

"Das russische Regime versucht bewusst die Energiepreise in die Höhe zu treiben, um der europäischen Wirtschaft möglichst großen Schaden zuzufügen", sagte Marcel Fratzscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), der Zeitung. "Die Sorge ist, dass der deutschen Wirtschaft im globalen Wettbewerb ein großer Wettbewerbsnachteil entsteht, denn Wettbewerber in Asien und in den USA haben meist geringere Energiekosten und damit einen Vorteil", sagte Fratzscher. "Die EU und andere westliche Demokratien sollten dringend mit Zöllen oder Preisdeckeln die Energiekosten reduzieren und auch die hohen Gewinne für das russische Regime begrenzen", forderte der DIW-Chef. Dazu fehle aber bisher der politische Wille.

June 17, 2022 20:00 ET (00:00 GMT)

