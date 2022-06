Wichtige Punkte Disney ist einer von nur drei Dow-Werten, die keine Dividende zahlen. Die Pläne des Unternehmens legen jedoch nahe, dass das Geld besser in das Unternehmen investiert werden sollte. Später könnte Disney seine Dividende wieder einführen, wenn es seine Streaming-Expansion abgeschlossen hat. Unternehmen, die einen stabilen Cashflow erwirtschaften, eine solide Bilanz haben, in der Branche führend sind und seit Jahrzehnten bestehen, sind in der Regel die Art von Unternehmen, auf die sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...