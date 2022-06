Wichtige Punkte Das erste Unternehmen ist bereits führend in der Behandlung von Mukoviszidose - und könnte bald in einen anderen Therapiebereich expandieren. Das zweite Unternehmen verkauft ein Blockbuster-Produkt, und die Nachfrage danach könnte diesen Herbst steigen. In den ersten Tagen des Sommers denkst du vielleicht nicht sofort an Investitionen. Vielleicht planst du gerade deinen Urlaub - oder du bist sogar schon im Urlaub. Aber wenn du ein paar ruhige Momente hast, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...