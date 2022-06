Die Inflation stieg in den letzten Monaten immer weiter an. Im Mai 2022 lag sie bereits bei 7,9 %. Haupttreiber sind die stark steigenden Öl- und Gaspreise, die infolge des Ukraine-Krieges und der politischen Maßnahmen noch einmal an Schwung gewannen. Ukraine-Krieg und Pandemie als Ölpreistreiber Da Öl in fast allen Industriezweigen zum Einsatz kommt, übertragen sich die Preissteigerungen auf alle Produkte. Doch der Ölpreis steigt bereits seit April 2020, als es nach Wirtschaftsschließungsmaßnahmen ...

