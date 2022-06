Führende Vertreter der Branche werden Risiken besprechen und darüber diskutieren, wie GIS bei der Planung einer sichereren Zukunft helfen kann

Esri, der Weltmarktführer für Location Intelligence, teilte heute die detaillierte Agenda des Safety and Security Summit Esri UC 2022 mit, der weltweit größten GIS-Veranstaltung für öffentliche Sicherheit, Notfallmanagement und nationale Sicherheit.

Die Veranstaltung, die vormals als National Security and Public Safety Summit (NSPSS) bezeichnet wurde, gehört zur Esri User Conference (Esri UC), einer Zusammenkunft von GIS-Anwendern, die mithilfe der leistungsstärksten Kartierungs- und Analyseplattform der Welt Herausforderungen in ihren Organisationen und in aller Welt meistern wollen.

Beim Safety and Security Summit Esri UC können Fachleute für öffentliche Sicherheit zusammenarbeiten und lernen, wie Location Intelligence einen Fahrplan für die Widerstandsfähigkeit in einer Welt mit Risiken bietet, die komplexer, vernetzter und systemischer sind als je zuvor. Die Behörden benötigen ein besseres Verständnis der natürlichen, technologischen und durch den Menschen verursachten Bedrohungen und Gefahren sowie der zugrundeliegenden sozialen Ungleichheiten, und die GIS-Technologie kann sie dabei unterstützen.

Auf der Veranstaltung werden Benutzerpräsentationen von Organisationen wie der Missing Children Society of Canada, der National Alliance for Public Safety GIS Foundation, dem Center for Public Safety Excellence, der National Voluntary Organizations Active in Disaster, der National Emergency Number Association, dem California Office of Emergency Services, dem Center for Robot-Assisted Search and Rescue, dem National Interagency Fire Center, der Federal Emergency Management Agency (FEMA), dem US Department of Homeland Security, der schwedischen Polizeibehörde und dem Administrative Office of the US Courts stattfinden.

Wer

Hauptredner

Dr. Lori Moore-Merrell Verwaltungsleiterin, United State Fire Administration

Dr. Jeffrey D. Stern Superintendent, Emergency Management Institute, FEMA

Kevin Thomas Director of Research and Analysis, Philadelphia Police Department

Christopher Vaughan Geospatial Information Officer, FEMA

Wo

Hilton San Diego Bayfront

1 Park Blvd.

San Diego, CA 92101, USA

Wann

Samstag, 9. Juli Dienstag, 12. Juli 2022

Mit der Registrierung für den Safety and Security Summit Esri UC 2022 erhalten Sie Zugang zu den ersten beiden Tagen der Esri UC (11. und 12. Juli). Ein detailliertes Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter esri.com/en-us/about/events/es3/overview.

