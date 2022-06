Schon den Sommer 2021 empfanden Kryptoanlegende als eher winterlich. Im Vergleich dazu nähern wir uns in diesem Jahr dann den arktischen Temperaturen einer regelrechten Eiszeit. Bitcoin und Ethereum sacken immer weiter ab. Schlechte Nachrichten für Ethereum-Anlegende. Der an sich für stabil gehaltene Ether, der das größte Ökosystem an Defi-Anwendungen antreibt, stürzt laut Coinmarketcap innerhalb von 24 Stunden um weitere rund neun Prozent ab und unterschreitet damit die wichtige Marke von 1.000 US-Dollar.

