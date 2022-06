Die Kursentwicklung von Nemetschek trieb den Aktionären zuletzt vermutlich Tränen in die Augen. So gab der Kurs im Verhältnis zur Vorwoche 16,69 Prozent nach. vier der fünf Sitzungen beendete die Aktie im roten Bereich. Heftig zusammengezuckt war Nemetschek am Montag mit einem Minus von 9,15 Prozent. Handelt es sich dabei nur um einen kurzen Rücksetzer oder ist das der Beginn eines Crashs?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Aus technischer Sicht haben sich die Aussichten (deutlich) verschlechtert. Da nun eine entscheidende Haltezone unterboten wird. So fiel der Kurs zwischenzeitlich auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...