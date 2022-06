Hohenstein-Ernstthal (ots) -Nach dem Grand Prix ist vor dem Grand Prix: Der Vorverkauf für die Jubiläumsausgabe des LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix 2023 startet am Sonntag, 19. Juni ab 16 Uhr. Tickets für den nächstjährigen Grand Prix sind ab dann online unter adac.de/motogp und vor Ort am Sachsenring an den Tageskassen an der Goldbachstraße erhältlich. Mit neuen Ticketkategorien, einer breiteren Auswahl, familienfreundlichen Tickets für Kinder und erweiterten Angeboten für ADAC Mitglieder sind die Tickets für den 25. Motorrad Grand Prix auf dem neuen Sachsenring noch attraktiver.Der Besuch der MotoGP auf dem Sachsenring wird 2023 schon am Freitag mit dem neuen "Friday-for-all"-Ticket interessanter. Das Ticket kostet 29 Euro und ermöglicht den Inhabern am Freitag Zugang zum Stehplatzbereich und auf alle verfügbaren Tribünenplätze. Auch Familien profitieren: Kinder unter 14 Jahren haben gratis Zugang in die Stehplatzbereiche. Beim neu eingeführten Kindertribünenticket für Fans unter 14 Jahren gibt es im Vorverkauf 50 Prozent Rabatt für die Tribünen T2, T4, T7 und T13. Dieses Angebot gilt für die Ticket-Kategorien Platin (Drei-Tages-Ticket) und Gold (Samstag/Sonntag).Wer schnell ist, kann sich das neue und streng limitierte "Flying-Ticket" sichern: Damit haben Fans am Freitag freie Platzwahl, am Samstag einen Platz auf der Tribüne T13 in der Sachsenkurve und am Sonntag einen Platz auf der Tribüne T7 in der Abfahrt zur Karthalle. Das limitierte Ticket ist für 250 Euro erhältlich.Für ADAC Mitglieder gibt es erweiterte Angebote: Alle Mitglieder erhalten im Vorverkauf 10% Rabatt für die Tribünen T3 und T3/1 in der Omega-Kurve, T7 in der Karthallenkurve und T13 in der Sachsenkurve. Auf alle MotoGP-Fans wartet 2023 ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis mit erhöhtem Komfort durch die Installation von Schalensitzen auf allen Tribünen.Auf Camper warten ebenfalls neue Möglichkeiten: Für Wohnmobile werden am Sachsenring Camping Village hinter Tribüne T13 und am Wohnmobilstellplatz an Parkplatz P10 in der Goldbachstraße neue Camping-Flächen geschaffen.Der Termin für den LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix Deutschland 2023 wird zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt. Auf die MotoGP-Fans wartet dann ein ganz besonderes Jubiläum: Die Motorrad-WM wird zum 25. Mal auf dem neuen Sachsenring starten. Seit 1998 findet der deutsche Grand Prix ununterbrochen auf der Traditionsstrecke bei Hohenstein-Ernstthal statt. Lediglich im Jahr 2020 konnte das Rennen aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausgetragen.Pressekontakt:ADAC e.V.Oliver Runschke, T +49 89 76 76 69 65, E-Mail oliver.runschke@adac.deKay-Oliver Langendorff, T +49 89 76 76 69 36, E-Mail kay.langendorff@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5251382