JinkoSolar-Aktionäre werden momentan auf eine harte Probe gestellt. So büßte der Kurs im Wochenvergleich 9,72 Prozent ein. Der Titel ging an vier der fünf Sitzungen mit Abschlägen aus dem Handel. Am Montag musste JinkoSolar dabei den höchsten Tagesverlust der Woche hinnehmen mit einem Minus von 6,02 Prozent. Gewinnen die Bären jetzt dauerhaft die Oberhand?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Durch diesen Abverkauf ist die Lage nun durchaus kritischer geworden. Denn dadurch kommt die nächste wichtige Haltezone immer näher. Mittlerweile errechnet sich nur noch ein Sicherheitsabstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...