Immobilienaktien unter Druck. Wie sieht es aus bei den "sicheren, konservativen" Investments. Spätestens seit die EZB am Donnerstag jetzt auch offiziell die Zinswende angekündigt hat, steigt die Nervosität unter den Anlegern in Immobilienaktien erkennbar "Immobilienaktien" genauso unter Druck wie andere Branchen. Eigentlich sollte man doch denken, das Wohnen, Nahversorger oder Logistikstandorte relativ unbeschadet durch eine Rezession kommen sollten. Aber es bleibt das Zinsthema. Wer Immobilien bereits ab vielleicht 1% Verzinsung finanziert bekommt, könnte bei steigenden Zinsen irgendwann an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...