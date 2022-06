Das R-Wort hört man in den vergangenen Tagen immer häufiger - Rezession. Noch ist der Wirtschaftsabschwung noch nicht ausgemachte Sache. Doch kurzfristig orientierte Anleger haben schon mal Kasse gemacht. In der neuen Woche wird das entfesselte Inflationsgespenst weiter sein Unwesen am deutschen Aktienmarkt treiben. Der Wochenausblick. Eine Rezession in Deutschland wird immer wahrscheinlicher. Schließlich können stark steigende Zinsen das Wirtschaftswachstum abwürgen, weil teurere Kredite sowohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...