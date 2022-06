Besitzt die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) eigentlich Pricing Power? In Zeiten der Inflation wäre das mit Sicherheit wünschenswert. Schließlich dürften auch die Produktionskosten steigen, für die ein Ausgleich her muss. Jetzt steht genau diese These jedenfalls zur Überprüfung aus. Das Top-Management hinter Tesla und rund um Elon Musk hat eine Erhöhung angekündigt. Blicken wir auf die Details und diese spannende These. Vielleicht ist die Aktie des Elektroautobauers ja ein guter Schutz gegen die Inflation ...

