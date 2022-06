Die Aktionäre von Farfetch (WKN: A2N6CB) waren im vergangenen Jahr nicht von Erfolg verwöhnt. Wie viele andere Lockdown-Gewinner wurde die Aktie an der Börse zuletzt abgestraft. Das Unternehmen war als E-Commerce Plattform für Luxusartikel alles andere als immun gegen diese Entwicklung. Die Lockdowns in China und der Einmarsch Russlands in die Ukraine waren auch alles andere als förderlich. In Russland erzielte das Unternehmen 2021 6 % der Umsätze und wuchs überdurchschnittlich. Auf Jahressicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...