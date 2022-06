Im Frühsommer 2022 zeigen sich die Kapitalmärkte im Schnellwaschgang. Immense Verwerfungen an den Anleihemärkten werden flankiert von fallen Aktien. Der Bitcoin fiel am Wochenende auf 18.000 Dollar. Damit weitet sich das Minus auf über 70 Prozent seit dem Rekord aus. Krypto-Anleger wissen, dass in einem Bärenmarkt Korrekturen um 80 oder 90 Prozent auftraten. Dennoch tut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...