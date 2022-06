An der Börse kann man sein Geld verlieren. Diese Erkenntnis ist für unerfahrene Anleger neu, die sich in den letzten Jahren an den Aktienmarkt gewagt haben. Ihre Lieblingsaktien verlieren an Wert und das Depot rutscht ins Minus. Was ist geschehen? Am Finanzmarkt setzt sich die Erkenntnis durch, dass die Zentralbanken die Börsen nicht mehr stützen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...