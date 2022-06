SAN JOSE (IT-Times) - Das US-amerikanische E-Commerce- und Online-Auktions-Urgestein eBay stellt eine interaktive Live-Shopping Plattform vor und steigt damit in den Live-Einkauf ein. eBay Inc. (Nasdaq: EBAY) kündigte am 16. Juni 2022 an, die neue Live-Shopping-Plattform eBay Live gestartet zu haben,...

Den vollständigen Artikel lesen ...