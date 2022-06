Tesla-Chef Elon Musk hat am Sonntag mit zwei unscheinbaren Tweets dafür gesorgt, dass sich die Spaßwährung Dogecoin gegen den Trend am Kryptomarkt nach oben bewegt. Es dürfte eine offene Provokation gegen den Kläger sein, der Elon Musk, Tesla und SpaceX gerichtlich auf insgesamt 258 Milliarden US-Dollar Schadensersatz wegen betrügerischer Unterstützung einer Kryptowährung ohne Wert verpflichten lassen will. Musk verhilft Dogecoin zu Kursgewinn - schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...