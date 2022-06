Nemetschek-Anleger wurden in den vergangenen Tagen den Bären zum Fraß vorgeworfen. Immerhin wird der Kurs heute 16,69 Prozent niedriger bewertet als in der Vorwoche. vier der fünf Sitzungen beendete das Wertpapier im roten Bereich. Dabei musste Nemetschek am Montag den höchsten Tagesverlust der Woche hinnehmen mit einem Minus von 9,15 Prozent. Für die Bären ist das ein gefundenes Fressen oder …?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Das übergeordnete Bild hat sich mit diesem Abschlag deutlich eingetrübt. Da heute einen Haltegriff unterboten wird. So sank die Aktie zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...