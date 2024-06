Wenig zu Lachen in der vergangenen Woche hatten vor allem Fuchs Petrolub-Aktionäre. Immerhin gab der Kurs im Verhältnis zur Vorwoche 4,78 Prozent nach. Mit Verlusten schloss der Titel an insgesamt ein der fünf Sitzungen. Darunter das Minus vom Freitag in Höhe von 1,14 Prozent als höchster Tagesverlust der vergangenen Tage. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können. Mit diesem Abschlag hat sich die Technik ...

