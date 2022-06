Google-Ingenieur Blake Lemoine behauptet, dass Lambda, die neue umstrittene Künstliche Intelligenz des Unternehmens, sich bereits einen Anwalt genommen habe, um ihre Interessen zu wahren. Laut Blake Lemoine, dessen Behauptungen derzeit nicht unabhängig überprüft werden können, soll die revolutionäre Lambda-KI aus dem Hause Google so weit fortgeschritten sein, dass sie eine "Empfindungsfähigkeit" entwickelt habe. So könne Lambda in Gesprächen kontextbasiert Meinungen und Ideen entwickeln.

Den vollständigen Artikel lesen ...