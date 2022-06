DGAP-News: AURELIUS Group / Schlagwort(e): Firmenübernahme

AURELIUS erwirbt dental bauer von der Familie Linneweh sowie Pluradent aus der Eigenverwaltung

Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen entsteht eine führende deutsche Dentalhandelsplattform mit über 300 Mio. EUR Umsatz

Die Familie Linneweh wird signifikant in die neue gemeinsame Plattform investieren und mit Unterstützung von AURELIUS das Wachstum vorantreiben

6. Transaktion innerhalb der AURELIUS Co-Investmentstruktur Luxemburg/München, 20. Juni 2022 - AURELIUS gibt die gleichzeitige Übernahme von dental bauer und Pluradent, zwei deutschen Dentalhandelsunternehmen, bekannt. Die Transaktionen werden in enger Partnerschaft mit der Familie Linneweh durchgeführt, die dental bauer in den letzten Jahrzehnten sehr erfolgreich aufgebaut hat. Die Familie Linneweh reinvestiert in den neu entstehenden Marktteilnehmer und bleibt als Managementteam an Bord. Ziel ist es, gemeinsam mit AURELIUS die Integration der beiden Unternehmen sowie deren Weiterentwicklung zu einer führenden europäischen Dentalvertriebsplattform voranzutreiben. Die Transaktion wird durch die Co-Investitionsstruktur von AURELIUS, bestehend aus dem AURELIUS European Opportunities IV Fund und der AURELIUS Equity Opportunities, durchgeführt. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2022 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbs- und Aufsichtsbehörden. "Wir sind stolz darauf, dass wir beide Unternehmen gleichzeitig erwerben konnten. Dies unterstreicht die Fähigkeit von AURELIUS, komplexe Transaktionen durchzuführen. Die Kombination aus der langjährigen Markterfahrung der Familie Linneweh und der Expertise von AURELIUS bei der Entwicklung von Unternehmen ist eine ideale Ausgangsposition, um gemeinsam einen neuen europäischen Marktführer aufzubauen", sagt Dr. Dirk Markus, Gründungspartner von AURELIUS. Jörg und Jochen G. Linneweh, Geschäftsführer von dental bauer, kommentieren: "Wir sind davon überzeugt, mit AURELIUS den richtigen Partner für den nächsten Schritt unserer Entwicklung bei dental bauer gefunden zu haben. Wir freuen uns über die Möglichkeit, durch den Zusammenschluss mit Pluradent ein führendes Unternehmen im Bereich Dentalvertrieb zu schaffen und heißen alle neuen Kollegen sehr herzlich willkommen". dental bauer ist ein führendes Dentaldepot in der DACH-Region und den Niederlanden. Das 1947 gegründete Familienunternehmen vertreibt Verbrauchsmaterialien, Investitionsgüter und Geräte sowie technische und beratende Dienstleistungen für Zahnarztpraxen und Labore. dental bauer wächst seit vielen Jahren durch eine schlanke und flexible Organisation, den Aufbau neuer Niederlassungen und Standorte sowie durch kleinere und größere Akquisitionen innerhalb der Branche. Pluradent, mit Hauptsitz in Offenbach am Main, ist ein namhafter deutscher Dentalhändler, der zahnmedizinische Einrichtungen mit Verbrauchsmaterialien, Ausrüstungen und Geräten sowie technischen Dienstleistungen beliefert. Die Gruppe unterhält auch Tochtergesellschaften in Österreich und Polen sowie ein eigenes Vertriebszentrum in Kassel, Deutschland. Nachdem das Unternehmen während der COVID-Pandemie in finanzielle Bedrängnis geraten war, wurde kürzlich das Insolvenzverfahren eröffnet. AURELIUS wird das bestehende Geschäftsmodell beider Unternehmen als Dentalvertrieb mit einem Vollsortiment an Produkten und allen dazugehörigen Dienstleistungsparametern (Materialien, Geräte und technischer Service) fortführen. Die neu entstehende Gruppe wird im deutschsprachigen Raum sowie den angrenzenden Märkten mehr als 300 Mio. EUR Umsatz erreichen. Darauf aufbauend wird AURELIUS die Gruppe als Plattform im Dentalvertriebsmarkt durch Buy-and-Build-Aktivitäten weiter ausbauen. AURELIUS wurde bei den Transaktionen von LBBW (M&A), Noerr (Legal), Haver&Mailänder (Legal) Roland Berger (Commercial), OMMAX (Digital), Accuracy (Financial), Oppenhoff (Tax), Intargia (IT), EURO Transaction Solutions (Insurance) beraten.



ÜBER AURELIUS



AURELIUS ist eine europaweit aktive Alternative Investment Gruppe mit Büros in London, Luxemburg, München, Amsterdam, Stockholm, Madrid, Mailand und Düsseldorf. AURELIUS verfügt über umfangreiche operative Expertise sowie Erfahrung und ist damit in der Lage, den Wertschöpfungsprozess in seinen Portfoliounternehmen zu beschleunigen. Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities IV Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket-Bereich erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist das Wachstum der Portfoliounternehmen mit einem Team von fast 100 eigenen operativen Taskforce Experten. Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Immobilien sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Growth Investments wirkt an LBO-Transaktionen für Nachfolgelösungen im Midmarket-Bereich mit. AURELIUS Real Estate Opportunities konzentriert sich auf Immobilieninvestments mit nachhaltigem Wertsteigerungspotential durch ein aktives Management. AURELIUS Finance Company bietet flexible Finanzierungslösungen für Firmen in ganz Europa. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.aurelius-group.com KONTAKT

AURELIUS Gruppe

Investor Relations

Telefon: +49 (89) 544799 - 0 +44 (0) 20 7440 0480

Fax: +49 (89) 544799 - 55 +44 (2) 20 7440 0481 E-mail: investor@aurelius-group.com

