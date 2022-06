The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.06.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.06.2022ISIN NameDE000DG6CQ81 DZ BANK CLN E.9296DE000DG6CS63 DZ BANK CLN E.9362DE000DG6CQ99 DZ BANK CLN E.9297DE000DG6CQ73 DZ BANK CLN E.9295DE000DG6CQK6 DZ BANK CLN E.9273DE000DZ1KHQ3 DZ BANK CLN E.8881DE000DZ1KHJ8 DZ BANK CLN E.8875DE000DZ1KHB5 DZ BANK CLN E.8868DE000DZ1KG88 DZ BANK CLN E.8865 AALLNDE000DG6CRA5 DZ BANK CLN E.9298DE000DZ1KHW1 DZ BANK CLN E.8887DE000DG6CRE7 DZ BANK CLN E.9302DE000DZ1KHV3 DZ BANK CLN E.8886DE000DG6CRD9 DZ BANK CLN E.9301DE000DG6CRC1 DZ BANK CLN E.9300DE000DG6CRB3 DZ BANK CLN E.9299XS0519458755 DANSKE BK 10/22 MTNDE000DG6CT47 DZ BANK CLN E.9394DE000DG6CP82 DZ BANK CLN E.9262DE000DD5AE44 DZ BANK CLN E.9560DE000DG6CP09 DZ BANK CLN E.9254DE000DG6CPG6 DZ BANK CLN E.9236DE000DG6CSX5 DZ BANK CLN E.9353DE000DG6CSZ0 DZ BANK CLN E.9355DE000DG6CSW7 DZ BANK CLN E.9352DE000DD5AE51 DZ BANK CLN E.9561DE000DZ1KGJ0 DZ BANK CLN E.8841DE000DG6CSY3 DZ BANK CLN E.9354DE000DG6CS06 DZ BANK CLN E.9356DE000DG6CQB5 DZ BANK CLN E.9265DE000DD5AE69 DZ BANK CLN E.9562DE000DG6CP90 DZ BANK CLN E.9263DE000DG6CQA7 DZ BANK CLN E.9264DE000DG6CS55 DZ BANK CLN E.9361DE000DG6CS48 DZ BANK CLN E.9360DE000DG6CS22 DZ BANK CLN E.9358DE000DG6CS14 DZ BANK CLN E.9357DE000DG6CQC3 DZ BANK CLN E.9266DE000DD5AFF8 DZ BANK CLN E.9571DE000DG6CJS4 DZ BANK CLN E.9075DE000DG6CJK1 DZ BANK CLN E.9068 BASKETXS2193968992 UPJOHN FINAN 20/22DE000DG6CHF5 DZ BANK BANKEN CLN E.9030DE000DG6CMP4 DZ BANK CLN E.9174DE000DD5AW42 DZ BANK CLN E.10098DE000DG6CJ23 DZ BANK CLN E.9085DE000DD5AW34 DZ BANK CLN E.10097DE000DG6CNR8 DZ BANK CLN E.9211DE000DG6CM36 DZ BANK CLN E.9189DE000DD5ADA4 DZ BANK CLN E.9498DE000DD5AW59 DZ BANK CLN E.10099DE000DG6CPC5 DZ BANK CLN E.9232DE000DG6CPB7 DZ BANK CLN E.9231DE000DG6CG18 DZ BANK CLN E.9016DE000DG6CFZ7 DZ BANK CLN E.8980DE000DG4UAV4 DZ BANK IS.A761DE000DZ1JYF3 DZ BANK CLN E.8526DE000NLB0N23 NORDLB GELDMARKTFL.19/17DE000DZ1JVP8 DZ BANK CLN E.8432DE000DZ1J1R7 DZ BANK CLN E.8638