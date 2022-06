The following instruments on XETRA do have their first trading 20.06.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.06.2022Aktien1 US03464Y1082 Angel Oak Mortgage Inc.2 IT0005450694 High Quality Food S.p.A.3 AU0000226300 Regal Partners Ltd.4 US76119X1054 Reservoir Media Inc.5 CNE100002B48 Shanghai Dazhong Public Utilities [Group] Co. Ltd.6 US4362991014 Holmen AB ADR7 BE0970178811 Elia Group SA/NV BZR8 NO0012555459 Endur ASA9 US69833W1071 Panbela Therapeutics Inc.10 CA8271242072 Silo Wellness Inc.11 CA87039X2086 Sweet Earth Holdings Corp.Anleihen1 DE000A30VJW3 PNE AG2 DE000BLB9RR0 Bayerische Landesbank3 US500631AV82 Korea Electric Power Corp.4 DE000LB2BSU7 Landesbank Baden-Württemberg5 DE000LB2BT53 Landesbank Baden-Württemberg6 DE000LB2BT61 Landesbank Baden-Württemberg7 DE000LB2BTH2 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000LB2BTJ8 Landesbank Baden-Württemberg9 DE000LB2ZVJ3 Landesbank Baden-Württemberg10 DE000NLB3YC7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-11 DE000NLB3YH6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-12 DE000NLB3YG8 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-13 USH3698DDQ46 Credit Suisse Group AG14 AU3CB0290096 Lloyds Banking Group PLC