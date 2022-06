Wichtige Punkte Alle drei großen US-Indizes befinden sich seit Anfang des Jahres in einem Korrekturbereich oder in einem Bärenmarkt. Ein rapider Anstieg eines handelsbasierten Indikators ist oft ein verräterisches Zeichen dafür, dass Ärger vor der Tür steht. Aber trotz der erhöhten Volatilität ist es für langfristige Investoren ein guter Zeitpunkt, um einzukaufen. Unabhängig davon, wie lange du schon dein Geld an der Wall Street anlegst, war 2022 ein schwieriges Jahr. Seit der ersten Januarwoche, ...

