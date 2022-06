DGAP-News: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

BRAIN Biotech veröffentlicht ersten ESG- und Nachhaltigkeitsbericht Zwingenberg, 20. Juni 2022 - Die BRAIN Biotech AG hat ihren ersten ESG- und Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Das Unternehmen, das bereits jetzt mit seinen Produkten und Lösungen mindestens fünf UN-Nachhaltigkeitsziele direkt adressiert, begreift die beschleunigte Entwicklung hin zu nachhaltigem Wirtschaften als klare Chance für die weitere Entwicklung des Unternehmens. Die Unternehmen der BRAIN-Gruppe entwickeln auf der Basis von Enzymen, Mikroorganismen und bioaktiven Naturstoffen innovative Produkte und Dienstleistungen, die den wirtschaftlichen Wandel hin zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft mit vorantreiben. Der Nachhaltigkeitsbericht enthält neben einer detaillierten Darstellung der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens auch zahlreiche Beispiele zu Entwicklungen, Produkten und Kooperationen aus der BRAIN-Gruppe, die bereits jetzt oder künftig industrielle Partner dabei unterstützen, ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele schneller zu erreichen. Mit Durchbruchsinnovationen aus dem eigenen Inkubator kann die BRAIN-Gruppe darüber hinaus einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Gesellschaft leisten. Umfangreiche ESG- und Impact-Analyse Basis des Reports bildet eine umfassende Bestandsaufnahme. Ein die BRAIN-Gruppe übergreifendes ESG-Team hat die für BRAINs Stakeholder wichtigsten Themen identifiziert, entwickelt und daraus Chancen und Risiken für die zukünftige Unternehmensentwicklung abgeleitet. Für das Geschäftsmodell und auch den langfristigen finanziellen Erfolg von BRAIN Biotech sind wesentliche ESG-Themen von zentraler Bedeutung. Sie bilden einen integralen Bestandteil der Risikobewertung und -planung des Unternehmens. Neben den für den BRAIN-Konzern im Fokus stehenden Wirtschafts- und Impact-Themen hat die interne ESG-Analyse zu den folgenden wesentlichen Themenfeldern geführt: starke Unternehmensführung und Unternehmensethik, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, IP-Schutz, Talententwicklung und Produktsicherheit. BRAIN Biotech folgt bei seiner Strategie zur nachhaltigen Unternehmensentwicklung sowie Berichterstattung etablierten nationalen und internationalen Richtlinien. Die Berichterstattung orientiert sich an Standards wie dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex, dem UN Global Compact, den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen sowie der Global Reporting Initiative (GRI) und erfüllt damit die gesteigerte Anforderung an eine transparente Nachhaltigkeitsberichterstattung. Michael Schneiders, Head IR & Sustainability, fasst zusammen: "Die meisten Mitarbeitenden bei BRAIN begeistert die Vision eines biobasierten Wirtschaftens schon lange, was zu einer starken Identifikation mit dem Unternehmen beigetragen hat. Unser Nachhaltigkeitsbericht gewährt nun einen detaillierten Einblick, wie BRAIN aktiv zu einem nachhaltigeren Leben beitragen wird - sowohl auf Produkt- als auch auf Organisationsebene." Nachhaltigkeitsziele bis 2032 und darüber hinaus formuliert BRAIN hat sich ehrgeizige Ziele für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung gesetzt. Neben Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen sind in der Strategie zur nachhaltigen Wertsteigerung auch wirtschaftliche und Impact-Ziele enthalten. Seine Fortschritte wird das Unternehmen durch einen jährlichen Fortschrittsbericht im Rahmen des UN Global Compact (Communication on Progress, COP) dokumentieren. Adriaan Moelker, CEO der BRAIN Biotech AG, leitet auf Vorstandsebene die ESG-Initiativen von BRAIN. Er sagt: "Alle Unternehmen müssen im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit dazu beitragen, die ehrgeizigen globalen und EU-Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Ich freue mich sehr, dass wir als BRAIN hierzu Schlüsseltechnologien, wissenschaftliche Dienstleistungen und Produkte, zum Beispiel aus dem Enzymbereich, bereitstellen. Die Entwicklung eines nachhaltigen Geschäfts ist in unserer DNA verankert. Unser Ziel ist es, etwas zu bewirken, und zwar gewinnbringend und in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern. Wir wollen einen Beitrag zur Gestaltung einer biobasierten Zukunft leisten, und der Trend zur Nachhaltigkeit steht in engem Zusammenhang mit diesem Bestreben." Der Nachhaltigkeitsbericht 2022 sowie das ESG-Datenblatt 2022 (auf Englisch) sind online verfügbar unter https://www.brain-biotech.com/de/investoren/esg. Über BRAIN Die BRAIN Biotech AG ("BRAIN") ist ein in Europa führender Spezialist der industriellen Biotechnologie mit dem Fokus auf Ernährung, Gesundheit und Umwelt. Als Technologie- und Lösungsanbieter unterstützt das Unternehmen die Biologisierung der Industrie mit biobasierten Produkten und Prozessen. Von der Auftragsforschung und -entwicklung mit industriellen Partnern bis hin zur Entwicklung eigener disruptiver Inkubatorprojekte und kundenspezifischer Enzymprodukte: BRAINs breit gefächertes, innovatives Biotech-Know-how und seine agilen Teams sind der Schlüssel zum Erfolg. Die deutsche BRAIN Biotech AG ist die Muttergesellschaft der internationalen BRAIN-Gruppe, die B2B-Spezialprodukte, darunter Enzyme und bioaktive Naturstoffe, vertreibt. Die BRAIN-Gruppe verfügt über eigene Fermentations- bzw. Produktionsstätten in Kontinentaleuropa, Großbritannien und in den USA, die mit dem zugehörigen biotechnologischen Produktions-Knowhow die Wertschöpfungskette innerhalb der Gruppe vervollständigen. 