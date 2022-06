Die KAO-Aktie notiert am Montag fester. Die Aktie notiert gegenwärtig bei 36,57 Euro. Am Aktienmarkt liegt das Wertpapier von KAO derzeit im Plus. Das Papier legte um 26 Cent zu. Aktuell kostet der Anteilsschein von KAO 36,57 Euro. Zieht man den Nikkei 225 als Benchmark hinzu, dann liegt die KAO-Aktie vorn.

Den vollständigen Artikel lesen ...