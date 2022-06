Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat erneut eine schwache Handelswoche hinter sich. Der DAX gab auf Wochensicht 4,6 Prozent ab. Seit dem Pfingstmontag vor zwei Wochen beträgt das Minus sogar mehr als zehn Prozent. Immerhin schloss der DAX am Freitag im Plus. Marktidee: Siemens Die Aktie von Siemens hatte im Januar ihr Allzeithoch markiert. Seitdem sind die Bären am Ruder. Am Donnerstag verzeichnete das Papier ein Zwei-Jahres-Tief, bevor am Freitag ein Pullback folgte. Sollte die Aktie auch heute im Plus schließen, könnte sich der Kurs einem wichtigen Widerstand annähern. Das mittelfristige Chartbild würde sich allerdings erst bei einem Anstieg über einen weiteren Widerstand aufhellen. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf